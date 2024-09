Les Journées du Patrimoine en Wallonie au programme du week-end

Les 36e Journées européennes du Patrimoine en Wallonie proposeront plus de 300 activités dans 118 communes ces samedi et dimanche, avec pour thématique "Le patrimoine pour tous".

Les PMR pourront se promener dans un engin tout-terrain adapté dans le maquis de la Croix-Scaille à Gedinne ou en joëlette à la Citadelle de Namur. Les aveugles et malvoyants pourront être guidés de manière adaptée dans les abbayes de Villers à Villers-la-Ville et de Stavelot ou dans le centre ancien de Philippeville. Un dispositif spécial attend également les sourds et malentendants au Musée Gaspar à Arlon ou encore à la grotte Scladina à Andenne.

Au total, plus de 300 activités sont proposées pour tous les publics, en ce compris de nombreux concerts, conférences, et animations ludiques variées. L'opération est gratuite, mais il est préférable de réserver si possible.

Le programme complet est consultable sur www.journeesdupatrimoine.be.

En Flandre, plus de 800 monuments seront ouverts ce dimanche, avec un millier d'activités au programme. Toutes les infos via www.openmonumentendag.be. A Bruxelles, l'opération aura lieu le week-end prochain, soit les 14 et 15 septembre.