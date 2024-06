Les plus beaux costumes de l'Opéra de Liège exposés à Chaudfontaine

Une exposition intitulée "Les plus beaux costumes de l'Opéra de Liège" se tiendra du 29 juin au 29 septembre à Source-O-Rama, à Chaudfontaine (province de Liège). Y seront exposés des costumes sélectionnés parmi les plus grands opéras classiques comme Madame Butterfly de Puccini ou Le Nozze Di Figaro de Mozart, indique le Royal syndicat d'initiative de Chaudfontaine.

Les visiteurs seront invités à découvrir les dessous de l'opéra à travers des costumes sélectionnés parmi les plus grands opéras classiques comme Madame Butterfly et Manon Lescaut de Puccini ou encore Le Nozze Di Figaro de Mozart. Les ateliers de confection de l'Opéra de Liège disposent d'une collection de costumes comptant entre 10.000 et 15.000 pièces.

Le syndicat d'initiative de Chaudfontaine et l'Opéra Royal de Wallonie-Liège ont collaboré pour l'organisation de cette exposition intitulée "Les plus beaux costumes de l'Opéra de Liège". Celle-ci sera établie au musée Arthouse, au sein de Source-O-Rama à Chaudfontaine, du 29 juin au 29 septembre.

"Utilisant une grande variété de techniques et de matériaux tels que le cuir, le velours et les matières synthétiques, les costumes qui seront présentés dans l'exposition reflètent la passion et le savoir-faire des artisans qui les ont confectionnés, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de performances scéniques", précise Véronique Billet, pour le Royal syndicat d'initiative de Chaudfontaine.

L'exposition présentera également des dessins de costumes et maquettes de Marie-Claire Van Vuchelen, scénographe émérite dont le travail a marqué l'Opéra Royal de Wallonie-Liège.