Les PrixFintroPrijzen remis à une dizaine de jeunes artistes

Maëlle Dufour a pour sa part glané le prix des arts visuels, convaincant tout autant le jury que le public. Luna Mahous a, elle, obtenu le prix "Film & Photographie", alors que le public a plébiscité Esli Balatova. Enfin, en catégorie "Danse & Théâtre", Charles Pas a eu droit aux honneurs, là où Lieselot Siddiki a reçu le trophée du public.

"Nous voulons mettre en valeur le talent de ces artistes et les soutenir, pour nous nourrir et nous laisser inspirer par leur vision et leur engagement", a appuyé Luc Keppens, CEO de Fintro, dans son discours d'ouverture. "Plus nous leur donnons d'amplitude pour leur envol aujourd'hui, plus nos jeunes générations peuvent façonner l'avenir avec force", a-t-il conclu.