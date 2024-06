L'événement itinérant "Bruxelles fait son cinéma" revient pour trois semaines dès mercredi

"Lancé en 2001, Bruxelles fait son cinéma est un cinéma itinérant en plein air, inspiré d'une vieille tradition venant des pays méditerranéens", explique l'organisation. "Cette activité se veut un lieu de rencontre où l'on tente, modestement, de favoriser le vivre-ensemble, d'entretenir ou de recréer un rapport de convivialité entre habitants."

Parmi les projections proposées gratuitement figurent notamment "Linda veut du poulet" de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, "Une année difficile" d'Olivier Nakache et Éric Toledano, "Anatomie d'une chute" de Justine Triet et "Le règne animal" de Thomas Caillet.