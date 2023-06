L'horeca bruxellois à Mougins pour consolider sa renommée

Plusieurs entrepreneurs de l'horeca bruxellois passaient leur week-end dans le sud de la France dans le cadre du festival "Bruxelles se fête à Mougins", organisé par Visit Brussels et l'office de tourisme de Mougins. Pour la ministre francophone de la Promotion de Bruxelles, Valérie Glatigny, ce déplacement dans une des capitales de la gastronomie de France va contribuer à asseoir la renommée de ces artisans bruxellois.

"Les retombées de ce genre d'événement sont difficilement quantifiables", explique Mme Glatigny, qui s'est rendue en train jusqu'à la Côte d'Azur. "On travaille sur l'image, sur une réputation et ça se construit sur le long terme. C'est pourquoi la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient, depuis plusieurs années déjà, ces road-shows gastronomiques à l'étranger, dans des villes réputées pour leur gastronomie, comme Lyon ou Mougins. En venant ici, l'entrepreneur horeca va associer l'image du savoir-faire bruxellois à une image très connue sur la scène internationale et ainsi se créer une réputation de qualité."

Mougins et Bruxelles ne se retrouvent pas uniquement sur le plan gastronomique. Les deux cités proposent une offre culturelle variée. La capitale belge promeut ainsi, deux jours durant, sa collection de fresques urbaines consacrées à la bande dessinée et un espace BD permet de découvrir une large série d'auteurs belges du Neuvième Art. De son côté, le Musée d'art classique de Mougins (MACM), qui abrite quelque 800 pièces rassemblées par un collectionneur privé, explore, au travers d'ateliers, l'art de la bande dessinée dans l'Antiquité.