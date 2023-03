Liège fête les 120 ans de Simenon avec un festival entièrement dédié au romancier

Liège accueillera du 8 au 11 mars un festival entièrement dédié au romancier Georges Simenon, à l'occasion de ses 120 ans. L'événement culturel, fruit d'une collaboration entre l'ULiège, John Simenon et la Ville de Liège, est décrit comme riche par les organisateurs et offrira un programme diversifié.

Intitulée "Le Printemps Simenon", la manifestation a non seulement pour but de rendre hommage à l'auteur liégeois mais aussi de faire découvrir et redécouvrir son œuvre au travers d'expositions, de conférences, de rencontres littéraires, d'un spectacle, d'une rétrospective cinéma et d'une balade thématique.