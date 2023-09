L'univers de l'artiste vidéaste Bill Viola s'expose à La Boverie pour six mois

Le Musée de la Boverie, à Liège, accueillera du 21 octobre au 28 avril l'exposition "Bill Viola. Sculptor of time". C'est la première fois que cet artiste contemporain américain, connu pour ses œuvres vidéos et immersives, sera exposé en Belgique.

"Au fil d'un parcours réunissant 18 œuvres monumentales jalonnant la carrière de l'artiste, le spectateur est invité à s'immerger dans un univers visuel et sonore d'une puissance inégalée. Porté par le flot ralenti de l'image, le visiteur est appelé à vivre une expérience forte, inoubliable et qui n'est pas une simple entreprise théorique mais bien un véritable exercice spirituel", promet le musée liégeois.

L'exposition sera accessible du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00, et également les lundis aux mêmes heures pendant les vacances scolaires. Le musée de La Boverie fermera ses portes entre Noël et le Nouvel An.