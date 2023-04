Magali Berdah porte plainte contre Twitter pour "complicité" de cyberharcèlement

La plainte, consultée par l'AFP et révélée par Franceinfo, a été déposée contre le réseau social et contre X le 18 avril auprès du procureur de la République de Paris.

Nouvel épisode dans le conflit opposant Magali Berdah et Booba: la papesse des influenceurs a annoncé jeudi avoir porté plainte contre Twitter pour "complicité de harcèlement moral aggravé", réclamant la suspension du compte par lequel le rappeur l'attaque "depuis près d'un an".

Elle évoque "des centaines de messages, images, enregistrements vocaux et vidéos" depuis mai 2022, dont un "live" en janvier où le rappeur a proféré des menaces de mort.

Élie Yaffa, alias Booba, "utilise quotidiennement son compte Twitter, sur lequel il est suivi par 6 millions de personnes, pour publier des messages et montages dénigrants, haineux, mensongers, et inciter au cyberharcèlement" de la patronne de l'agence d'influenceurs Shauna Events, déplorent ses avocats dans un communiqué.

"Chaque tweet du rappeur", en croisade contre les arnaques supposées de certains influenceurs, "entraîne une nouvelle vague d'injures sexistes et antisémites, d'incitations au suicide, d'appels à la décapitation, de menaces de mort et de viol" la visant "ainsi que ses enfants et ses proches", ajoutent Mes Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel-Flore Pardo.