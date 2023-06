Manneken Pis en Gendarme de Saint-Tropez ce samedi

Manneken Pis, la statuette de bronze de la rue de l'Étuve au centre de Bruxelles, a été revêtue samedi de l'uniforme beige caractéristique du Gendarme de Saint-Tropez, pour rendre hommage à Louis de Funès, décédé il y a 40 ans. L'acteur avait enfilé six fois cet uniforme, dans "Le Gendarme de Saint-Tropez", "Le Gendarme à New-York", "Le Gendarme se marie", "Le Gendarme en balade", "Le Gendarme et les extra-terrestres" et enfin "Le Gendarme et les gendarmettes".

La cérémonie de l'habillage de Manneken Pis s'est déroulée en musique et en chansons, mais aussi en costumes. Plusieurs personnes étaient habillées en Gendarme de Saint-Tropez on en Sœur Clothilde, autre personnage incontournable de ces six films.