Martin Dessambre rejoint son frère et son papa au palmarès de l'Echasse d'Or

Les Mélans se sont rapidement retrouvés en supériorité numérique et ont pu éliminer un à un les derniers Avresses. Seuls Christophe Corbiaux et son fils Liam (Echasse d'Argent) ont pu faire illusion un instant avant de laisser les "jaune et noir" s'affronter entre eux.

Ce dernier affrontement opposant des jouteurs de la même compagnie, appelé "bout-a-tot" (jusqu'au bout), a finalement vu Martin Dessambre et son frère Nicolas se disputer l'Echasse d'Or en un contre un. Nicolas a alors dû abdiquer, laissant à Martin le sacre suprême au bout de quelques minutes.