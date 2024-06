Maurice Ravel est l'unique auteur du "Boléro", a tranché le tribunal de Nanterre

Le tribunal de Nanterre a débouté vendredi les ayants droits de Maurice Ravel et du décorateur russe Alexandre Benois, qui demandaient à la Société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) de reconnaître ce dernier comme coauteur du célèbre "Boléro".

Le tribunal "a rejeté les demandes des ayants droits de Maurice Ravel et d'Alexandre Benois au sujet du Boléro, une des œuvres les plus jouées et diffusées au monde", a détaillé le tribunal dans un communiqué, le ballet "reste par conséquent dans le domaine public".

Concernant l'hypothèse d'un co-autorat de M. Benois, le tribunal a estimé que "les pièces fournies ne démontraient pas sa qualité d'auteur de l'argument (court résumé, NDLR) du ballet".