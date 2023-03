Mort de l'acteur Lance Reddick, star de la série "The Wire"

M. Reddick est mort "ce matin" et la cause de son décès est "naturelle", a expliqué à l'AFP son agente, Mia Hansen. "Lance nous manquera beaucoup", a-t-elle ajouté.

Lance Reddick y incarnait le lieutenant Cedric Daniels, un officier consciencieux et un brin idéaliste.

"The Wire" a rendu célèbre plusieurs de ses stars, dont Idris Elba et Michael Kenneth Williams, mort en 2021 et largement apprécié pour son personnage d'Omar Little, malfrat homosexuel qui s'applique un strict code de conduite.

Lance Reddick était marié à Stephanie Reddick et avait deux enfants, selon son agente.