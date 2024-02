Mustii représentera la Belgique avec le titre "Before the party's over"

Le chanteur Mustii a présenté mardi la chanson qui représentera la Belgique lors de la prochaine édition du concours Eurovision de la chanson, au cours d'une conférence de presse organisée par la RTBF. Sous le titre "Before the party's over", l'artiste défendra un morceau tout en contrastes, à la fois "puissant et mélancolique".