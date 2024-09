Netflix en France, dix ans et toujours roi de la cour de récré

Alastair Pike

C'est un autre débarquement américain: le 15 septembre 2014, Netflix, plateforme mastodonte du streaming vidéo, arrive en France et plus rien ne sera jamais comme avant.

. "Loup dans la bergerie"

Au départ, en 1997, c'est un service en ligne de location et d'achat de DVD, avant de devenir la plateforme qu'on connaît. A son arrivée dans l'Hexagone, Netflix revendique "plus de 48 millions de foyers abonnés dans plus de 40 pays" (aujourd'hui "plus de 278 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays", leader du marché). Des programmes originaux, comme "Orange is the new black" ou "House of cards", détonnent.