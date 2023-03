"Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour emmener 'Close' le plus loin possible"

"Nous n'avons malheureusement pas remporté l'Oscar, mais nous avons bien tout, tout fait pour emmener 'Close' aussi loin que possible" lors de la 95e cérémonie de remise des prix cinématographiques, a assuré le réalisateur belge Lukas Dhont dimanche soir (HB) depuis le Dolby Theater à Hollywood. L'Oscar du meilleur film international a échappé au long métrage belge, au profit du film de guerre allemand "A l'Ouest, rien de nouveau" d'Edward Berger.

"Nous sommes une équipe super fière", a ajouté dans un message vidéo Lukas Dhont, accompagné du producteur Michiel Dhont, de l'actrice Emilie Dequenne et des jeunes acteurs Eden Dambrine et Gustav Dewaele. "Ce fut une soirée fantastique. Nous sommes si heureux d'être là", a complété Eden Dambrine. "Ce fut magique", a encore renchéri l'actrice francophone Emilie Dequenne.

"Nous avons bien profité et cela nous donne une raison de plus pour tenter à nouveau de remporter cet Oscar", a encore assuré le réalisateur gantois de 31 ans.

En 95 ans, c'était la huitième fois qu'un long-métrage belge était nommé pour l'Oscar du meilleur film international. "Close" était aussi en lice avec les films argentin "Argentina 1985", polonais "EO" et irlandais "The Quiet Girl".

Le long-métrage "Close" suit deux garçons, Léo et Rémi, qui vivent une amitié fusionnelle qui va être bouleversée par l'entrée à l'école secondaire et les regards portés par leurs congénères