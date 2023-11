Nouvelles accusations de viol: l'écrivain Matzneff "outré" par une "campagne calomnieuse"

"Bérénice" a écrit le 10 octobre au parquet de Paris, demandant à être auditionnée pour des faits remontant à plusieurs décennies, potentiellement prescrits, et le parquet a ouvert le 23 octobre une enquête préliminaire, confiée à l'Office des mineurs.

Elle accuse son père adoptif, qui était médecin, d'avoir été "complice" en la droguant entre ses 4 et 13 ans avant qu'elle ne soit violée par Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 87 ans, et qu'il la viole lui-même, selon son avocat Me Rodolphe Costantino, qui la représente avec Me Marie Grimaud.

Les viols dénoncés par Bérénice auraient été commis à Paris, dans un contexte de "cercles mondains et d'influence, au sein desquels quelques-uns de leurs membres partageaient une certaine idée de la pédophilie voire en partageaient une certaine pratique", accuse un courrier des avocats de la requérante au parquet, consulté par l'AFP.