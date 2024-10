Oasis annonce deux concerts en Australie

Le groupe de rock britannique Oasis a annoncé deux concerts en Australie, après la tournée de 19 dates prévue de juillet à septembre 2025 au Royaume-Uni. Les frères Liam et Noel Gallagher se produiront le 31 octobre à Melbourne et le 7 novembre à Sydney, ont-ils publié sur leurs réseaux sociaux.

Le célèbre duo de "Wonderwall", à l'entente chaotique, avait surpris fans et médias en annonçant fin août son retour sur scène pour une série de concerts à l'été 2025. Les deux enfants terribles de Manchester s'étaient séparés il y a 15 ans, après des années de chamailleries et une énième altercation à l'été 2009 au festival parisien Rock en Seine.

Puis, "Oasis Live '25" fera ses bagages et traversera l'Atlantique fin août. Plusieurs dates sont prévues au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Les frères Gallagher y joueront à guichet fermé, les concerts affichant tous complet. Après 19 ans d'absence Down Under, Oasis étendra encore sa tournée à l'Australie.

Ce retour n'est toutefois pas exempt de polémique. Le prix des billets a en effet défrayé la chronique. Les prix officiels pour voir le groupe à Wembley, par exemple, avaient été fixés entre 74,25 livres sterling (87 euros) et 506,25 (600 euros). La tarification dynamique, qui fait varier les prix des billets en fonction de l'offre et de la demande, avait pourtant entraîné une flambée des prix. Ensuite, certaines entrées se revendaient à plusieurs milliers d'euros sur le marché noir.

Début septembre, l'autorité britannique de la concurrence avait annoncé lancer une enquête sur le revendeur de billets Ticketmaster.