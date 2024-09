"Parade", le morceau phare des JO-2024, sort jeudi soir en streaming

Ce titre, dévoilé lors de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai, a été diffusé tout au long des Jeux olympiques et paralympiques, notamment aux passages de relais de la flamme et à l'occasion des remises des médailles aux athlètes. Il est aussi la mélodie qui a lancé la parade fluviale sur la Seine, lors de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet à Paris.

Il démarre par un air léger, pop, avec violons, puis monte en puissance avec orchestre symphonique, passe au registre épique avec des choeurs, pour devenir une boucle électro typique de la French Touch, avec une coloration festive.

A partir de jeudi, "Parade" sera proposé sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Qobuz, en deux versions, l'une intégrale (11 minutes) et l'une courte (5 min 40), a précisé Victor Le Masne qui se dit "très heureux".

Dans la première, on ressent "tous les registres émotionnels" voulus, "la grandeur", "la puissance", la liesse", "la fièvre du sport" et "une musique qui fédère". La deuxième, sorte de "condensé", "j'avais envie de la donner à tout le monde pour qu'on puisse danser dessus plus facilement", a-t-il expliqué.