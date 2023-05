Pérou: une culture précolombienne méconnue au musée des Amériques d'Auch

"Quand on parle du Pérou, on pense tout de suite aux Incas, peut-être aux Mochicas et aux Nazcas, mais guère plus. Et pourtant, les Vicus sont une grande civilisation qui a duré plusieurs centaines d'années", dit à l'AFP le conservateur du musée, Fabien Ferrer-Joly.

Dans un petit atelier, il prépare les pièces avec quatre artisans, avant qu'elles ne soient installées à l'étage supérieur.

Les Vicus avaient "un artisanat extrêmement élaboré, une société très hiérarchisée avec des villages importants, et surtout maîtrisaient l'irrigation des sols", souligne-t-il, tenant avec soin un vase en forme de hibou, dans ses mains gantées.