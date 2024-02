Pour le chef de "Neon", l'étoile verte reste la plus belle

Le chef Nils Proost, du restaurant Neon à Lierre, s'est vu remettre deux étoiles lundi à Anvers: l'étoile verte et le macaron classique. Si les deux récompenses sont belles, "c'est la verte qui représente le plus notre gastronomie", a-t-il déclaré à l'agence Belga.

L'étoile verte jette la lumière depuis peu sur les restaurants mettant au coeur de l'assiette et dans toutes leurs réflexions et manières de faire, la durabilité. Très restreinte, à peine une petite quinzaine d'établissements peuvent se targuer de figurer dans cette sélection.

"Nous sommes qui nous sommes, et c'est très beau" d'être récompensés pour ça, a déclaré Nils Proost à Belga. "Notre ambition, ce n'était pas d'avoir une étoile, mais de promouvoir une nouvelle gastronomie." Chez "Neon", la durabilité n'est pas un mot galvaudé. "Ce n'est pas du greenwashing" et ce n'est pas seulement dans l'assiette, assure Nils Proost. Tous les éléments du restaurant - mobilier notamment - et toutes les étapes des menus en tiennent compte.