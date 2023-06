Protection des données: Spotify écope d'une amende de près de 5 millions d'euros

"Une personne qui demande l'accès à ses données doit pouvoir comprendre facilement comment l'entreprise utilise ces données", a expliqué Karin Ekström, l'une des juristes ayant dirigé l'enquête au sein de l'autorité.

Et dans certains cas plus complexes, les explications autour de ces données doivent être disponibles "non seulement en anglais, mais aussi dans la langue de la personne concernée".

"Nous avons identifié des lacunes dans ces domaines", a précisé Mme Ekström.