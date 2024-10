Quand le beatbox s'inscrit dans le cadre de la musique classique: une rencontre innovante à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Le 20 octobre, à Liège, le beatbox et la musique classique se sont rencontrés sur scène. Une fusion improbable entre les percussions vocales des beatboxers FootboxG et AirBlow et les sonorités majestueuses de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, pour une expérience musicale hors du commun.

Pour FootboxG, ce projet était avant tout un défi : "Le challenge, c'est de trouver des solutions créatives pour mélanger la discipline classique et la discipline urbaine." Et c'est précisément ce qu'ils ont fait, créant un véritable dialogue musical. Le public a été transporté par des arrangements où les percussions vocales soulignaient les crescendos des instruments classiques, créant une harmonie unique entre deux mondes a priori opposés.

Le beatbox, cet art urbain né dans les années 1980 à New York, a rencontré la musique classique lors d'un concert unique en son genre. Le 20 octobre, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège a accueilli FootboxG, champion du monde de beatbox, et AirBlow, pour une fusion musicale surprenante et inspirante. Ces deux beatboxers ont apporté une énergie nouvelle sur scène, mêlant leurs percussions vocales aux sonorités des cuivres, cordes et percussions de l'orchestre.

AirBlow, de son côté, a parlé de la rigueur de la musique classique comparée à la liberté qu'offre le beatbox : "Tout est très écrit, très précis. Chaque musicien sait ce qu'il doit jouer. On a plus de liberté, et je le vois comme une chance de pouvoir mettre un peu plus ma patte personnelle dans ces œuvres."

Les musiciens de l'orchestre, d'abord surpris par l'idée de jouer avec des beatboxers, ont vite été conquis par l'énergie communicative de FootboxG et AirBlow. "Il y a une cohésion qui se crée entre l'orchestre et les beatboxers, et c'est génial", ajoute Lemaire.

Le répertoire proposé était aussi varié qu'inattendu. Des grands classiques comme "Harlem Nocturne" côtoyaient des musiques de films emblématiques comme "Pirates des Caraïbes" ou "Le Livre de la Jungle". Cette diversité a permis de montrer la richesse des deux disciplines et de captiver un public de tous âges.

Inspirer les nouvelles générations

Ce concert avait également pour objectif d'inspirer les plus jeunes, en leur montrant que la musique n'a pas de frontières et que toutes les influences peuvent se mélanger pour créer quelque chose de nouveau.

"Les enfants ont l'opportunité de découvrir la musique classique, et c'est aussi important de connaître les autres mondes pour la créativité", souligne FootboxG. Pour les jeunes spectateurs, c'était une chance de voir la musique classique sous un autre angle, plus moderne et plus accessible, tout en s'initiant au beatbox.

AirBlow a également souligné l'aspect expérimental de cette collaboration : "Ce qui est génial, c'est qu'on peut essayer de faire des choses qui ne sont pas dans les œuvres originales." Pour lui, jouer avec un orchestre est aussi un terrain de jeu, une occasion d'expérimenter et de relever des défis artistiques.

Ce concert, ouvert à toute la famille, a montré que le beatbox et la musique classique peuvent non seulement coexister, mais aussi se magnifier mutuellement. Une expérience musicale unique qui a émerveillé petits et grands, et prouvé que la musique, quelle que soit sa forme, est avant tout un langage universel capable de rassembler.