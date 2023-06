Quelque 30.000 visiteurs pour la première édition du festival Live /s Live à Anvers

Après une première édition à Zeebrugge l'année dernière, qui avait accueilli quelque 20.000 visiteurs sur trois jours, Live /s Live a érigé ses scènes à Anvers cette année.

Samedi, Warpaint, Whitney et The War on Drugs, mais aussi les Belges Balthazar et Sylvie Kreusch, se sont succédé sur scène. The War on Drugs a ravi le public, tirant parti de l'obscurité qui régnait sur la plaine : un spectacle de lumière atmosphérique a soutenu un set de plus d'une heure et demie rempli de hits tels que "Under The Pressure" et "I Don't Live Here Anymore".