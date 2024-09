Rappeurs dorés pour Golden Coast, premier festival du genre à Dijon

Issouf SANOGO

Des gros calibres Booba et Ninho aux jeunes loups La Fève, Doria ou Yamê, le tableau de chasse du Golden Coast Festival à Dijon, vendredi et samedi, annonce la couleur de cette première édition 100% rap et cultures urbaines.

Musique urbaine par excellence, c'est pourtant dans l'écrin de verdure de la Combe à la Serpent à Corcelles-les-Monts, quelques kilomètres au sud-ouest de Dijon, que le Golden Coast - référence à la Côte-d'Or - propose un plateau d'une quarantaine d'artistes de la scène rap francophone.