Rock Werchter 2025: un groupe légendaire en tête d'affiche pour la première journée du festival

Linkin Park refermera la première journée de Rock Wechter le jeudi 3 juillet, a annoncé jeudi l'organisation du festival. Le légendaire groupe américain fera ainsi son retour en Belgique après sa réunion autour de sa nouvelle chanteuse Emily Armstrong.

La formation viendra défendre son nouvel album "From Zero" qui doit sortir ce vendredi 15 novembre. Outre les nouveaux morceaux "The Emptiness Machine" et "Heavy Is The Crown", Linkin Park devrait aller puiser dans ses plus grands succès comme "Numb", "One Step Closer", "The Catalyst" ou encore "New Divide".