Salima Belabbas jouera un nouveau rôle à RTL info dès la rentrée: "Je me réjouis de retrouver le public"

Salima Belabbas, journaliste RTL info et présentatrice depuis de nombreuses années, s'apprête à relever un nouveau défi au sein de la rédaction. En effet, dès la rentrée, elle présentera l'émission C'est Pas Tous Les Jours Dimanche, aux côtés de Christophe Deborsu. Une émission toujours hebdomadaire, qui évoque des sujets de société et politiques avec plusieurs invités. Cette émission revient dans un format revisité débutant à 11h30, et d'une durée d'une heure.

"Je me réjouis de retrouver le public et le direct sur RTL Belgium. Me consacrer à des projets qui mettent au centre l'humain, les sujets de société et les débats d'idées est pour moi primordial. J'ai hâte de commencer et je suis fière de collaborer avec Christophe et d'intégrer les équipes de C'est pas tous les jours dimanche et d'Exclusif", nous a confié Salima.