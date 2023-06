"Spookware" sacré meilleur jeu vidéo de l'année lors des Belgian Game Awards

Le jeu vidéo "Spookware" a remporté le prix du meilleur jeu de l'année vendredi, lors de la cérémonie des Belgian Game Awards qui se tenait à la Sucrerie de Wavre en présence de la ministre de la Culture et des Médias, Bénédicte Linard, du ministre du Numérique, Willy Borsus, et du secrétaire d'État à la Digitalisation, Mathieu Michel.

Le jeu d'exploration "Ghost on the Shore" a quant à lui été récompensé par le prix du meilleur scénario.

"Please, Touch The Artwork", puzzle mêlant logique et narration poétique, s'est vu félicité pour la meilleure bande-son et élu meilleur jeu "applied".

Le prix du meilleur jeu en réalité virtuelle ou augmentée est revenu à "Hubris".

Les étudiants derrière "9 Months" ont également été salués.