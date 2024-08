"Swifties pour Kamala": les fans de Taylor Swift à fond derrière Harris

Depuis le retrait de la campagne du président américain Joe Biden le 21 juillet, les groupes de soutien à la nouvelle candidate démocrate Kamala Harris ont fleuri sur internet, mais celui des "Swifties" est l'un des plus en vue.

Lors de la réunion de lancement, la chanteuse et autrice américaine Carole King a encouragé les fans à faire campagne, tout comme les sénatrices démocrates Elizabeth Warren et Kirsten Gillibrand.

"Je suis une swiftie, Taylor et moi sommes des amies (...) si certains d'entre vous envisagent de militer, frapper à des portes ou passer des coups de fil mais êtes un peu nerveux à l'idée de ce que vous pourriez dire, croyez moi: il n'y a rien à perdre et tout à gagner", a lancé Carole King, connue pour ses chansons "I Feel The Earth Move" et "You've Got A Friend".