Théâtre équestre: le subtil voyage persan de Zingaro prolongé

Pour ce troisième volet de la série "Cabaret de l'Exil", l'écuyer metteur en scène et sa compagnie rendent hommage aux "femmes persanes". C'est à un voyage qu'ils invitent, dans l'antre du théâtre en bois du Fort d'Aubervilliers (au nord de Paris), jusqu'à fin mars, puis de nouveau en novembre et décembre.

Une ode aux femmes guerrières et à la liberté: le dernier spectacle du théâtre équestre Zingaro de Bartabas propose un lumineux voyage mêlant voltige, poésie et musique persane, un spectacle "universel" dont les représentations sont prolongées jusqu'à fin 2024, a-t-on appris lundi.

Ils convoquent pour cela la mémoire de l'antique civilisation scythe, un peuple nomade chez lequel "le cheval fut à l'origine de la remarquable égalité entre les genres", selon la compagnie.

Dans la pénombre où dansent les flammes de photophores, la piste baignée de quelques centimètres d'eau - ce qui provoque un subtil effet miroir - accueille des voltigeuses qui, regard fier et poing levé, sautent, dansent et tournoient sur le dos et la croupe de percherons lancés au galop.

Avant chaque prouesse, elles clament quelques mots de poésie, invoquant passion, amour et liberté.