Thomas Dermine affirme soutenir les actions pour le bien-être des travailleurs des musées

Le secrétaire d'État en charge de la politique scientifique, Thomas Dermine (PS) soutient le président du comité de direction de Belspo, le service public fédéral de la politique scientifique, Arnaud Vadja dans les actions à mener pour le bien-être des travailleurs, explique son cabinet dans un communiqué mardi. L'annonce fait suite à une lettre d'une partie des travailleurs des musées royaux d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire, adressée à M. Dermine, dénonçant des mauvaises conditions de travail et un mal-être général, révélée par la RTBF mardi.

Thomas Dermine, qui accompagne actuellement le Roi en Guyane afin d'assister au lancement d'un satellite dédié à l'exploration de Jupiter, explique que des efforts ont été menés au niveau organisationnel pour nommer un président de comité de direction de plein exercice du Belspo après plusieurs années d'intérim. "La procédure concernant les Musées Royaux d'Arts et d'Histoire (MRAH) devrait être clôturée d'ici l'été avec la nomination d'une direction générale de pleine exercice", précise le cabinet du secrétaire d'État.

Dans leur lettre, les travailleurs du musée dénoncent un mal-être généralisé, un traitement inéquitable et un employé évoque des violences et des menaces de la part d'un collègue. Un rapport de 28 pages analysant les risques psychosociaux a même été adressée à Empreva, la cellule centrale du service interne commun de prévention et de protection au travail de l'Administration publique fédérale belge. Les travailleurs demandent également qu'un directeur "à la hauteur de l'avenir des musées" soit désigné rapidement.