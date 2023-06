Trente mille personnes présentes pour le retour de la fête de la musique au Cinquantenaire

La 39e édition de la fête de la musique a enregistré un record d'affluence avec 30.000 personnes au parc du Cinquantenaire à Bruxelles vendredi et samedi, indiquent lundi les organisateurs dans un communiqué. Des concerts et animations avaient également été organisés aux quatre coins de la Wallonie et à d'autres endroits de la capitale de mercredi à dimanche.