Un concert réunissant trois chorales LGBTQI+ prévu à Uccle le 15 juin prochain

Jeune groupe queer créé en 2022, DynamiQ Voices, vient quant à lui des Pays-Bas. Cette chorale néerlandaise évolue dans un pays précurseur en matière de droits LGBTQI+, "mais où des progrès restent à faire", souligne le groupe. Enfin, la troisième chorale programmée, Sing Out Brussels!, pur produit belge, chante depuis six ans "pour une société plus inclusive".

Reflet de l'identité internationale de Bruxelles, avec plus de 20 nationalités différentes et 15 langues parlées, Sing Out Brussels! a récemment chanté dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne, lors de la signature de l'engagement pris par 18 États membres de l'UE en vue de poursuivre les politiques renforçant les droits des personnes LGBTQI+ au niveau européen.

Le concert, soutenu par la commune d'Uccle dont l'échevine de l'Égalité des chances Maëlle De Brouwer (Ecolo), se veut le prélude du festival européen des chorales LGBTQI+ "Various Voices". De plus grande ampleur, l'événement aura lieu à Bruxelles en 2026, et rassemblera 120 chorales et 4.000 choristes pendant cinq jours.