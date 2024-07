Un siècle et une restauration titanesque plus tard, "Napoléon" ressort en salles

"Abel Gance est très audacieux pour son époque, il mélange le sublime et le trash, le combat dans la boue et le combat au sabre", avait souligné auprès de l'AFP Georges Mourier, maître d’œuvre de la reconstitution du film, alors qu'il y mettait les dernières touches. "A chaque séquence, c'est une révolution cinématographique".

Pièce majeure et inclassable du patrimoine cinématographique, le film est vénéré par nombre de cinéphiles et cinéastes, au premier rang desquels Francis Ford Coppola.

Balayées peu après par l'essor du cinéma parlant, oubliées pendant des années, les bobines de cette œuvre unique et foisonnante ont été dispersées à travers le monde, certaines perdues ou détruites.

"Gance n'avait aucune notion de patrimoine. Il se servait de ses films antérieurs pour puiser dedans" et créer de nouveau. Au total, on compte entre 19 et 22 versions de son Napoléon... Résultat: les archives d'Abel Gance formaient un fonds dispersé et "d'une incroyable opacité", relevait le chercheur.

- "De la dentelle" -

A plusieurs reprises, "Napoléon" a été restauré. M. Mourier et sa monteuse, Laure Marchaut, pensaient donc à l'origine se borner à une mission de trois mois pour remettre un peu d'ordre dans les archives de la Cinémathèque. Ils y consacreront finalement plus d'une une décennie, allant de surprise en surprise.