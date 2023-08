Une BD de Tchantchès en wallon liégeois

Les deux maisons d'édition liégeoises Noir Dessin Production et Khani se sont unies pour sortir une bande dessinée de Tchantchès, intitulée "C'èst po rîre", en wallon liégeois. Mille exemplaires ont été imprimés, ont indiqué mercredi les éditeurs, Michel Elsdorf et Bernard Grailet.

Trente-cinq ans après la sortie, en français et en wallon, d'un premier album de Tchantchès dessiné par François Walthéry, aidé par des amis dessinateurs et scénaristes, les maisons d'édition liégeoises Noir Dessin Production et Khani viennent de sortir une nouvelle bande dessinée de Tchantchès, symbole du folklore liégeois, en wallon de Liège. Après la sortie de ce même album en français fin 2022 ("Histoire de rire"), les éditeurs ont choisi de faire paraître cette nouvelle version dans le cadre des festivités du 15 août en Outremeuse. La BD sera en vente dans les deux versions les 14 et 15 août à un stand établi à la Cour Bouss'art.

C'est le liégeois Pierre-Henri Thomsin, spécialiste de la langue wallonne, qui a assuré l'adaptation en wallon liégeois de l'album en français sorti il y a quelques mois. "Cette BD m'a beaucoup fait rire. Elle se veut le miroir du tempérament du Liégeois pure souche et c'est cela qui plaît", relève-t-il.