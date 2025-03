"Une lutte acharnée qu'on ne choisit pas": Emilie Dequenne avait battu son cancer, avant qu'il ne la rattrape définitivement

Le cinéma a perdu une étoile. Émilie Dequenne est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. À 43 ans, la comédienne a perdu son combat contre un cancer extrêmement rare et agressif. Un combat qu'elle menait depuis un an et demi.

Il y a un peu plus d'un mois, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, Émilie Dequenne donnait de ses nouvelles sur son compte Instagram. Elle apparaissait épuisée mais souriante sur son lit d'hôpital: "Quelle lutte acharnée et qu'on ne choisit pas. Rien que d'écrire ces quelques mots est un effort surdimensionné."

Ça sera la dernière image d'une lutte qui aura duré plus d'un an et demi contre un cancer extrêmement rare du système endocrinien. L'actrice l'annonçait au grand public en octobre 2023: "Je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, croyez-moi."