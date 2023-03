Une nouvelle salle de concert ouvrira ses portes à Seraing le 4 octobre

Concrètement, la salle Trasenster, la plus grande du bâtiment, pourra accueillir 1.700 personnes alors que les deux autres espaces, nommés Louva et Club, pourront contenir respectivement 500 et 300 spectateurs. Un parking gratuit de 900 places, des casiers, un restaurant, trois bars et un espace extérieur pouvant accueillir des foodtrucks seront également à disposition du public.

Le groupe Oootoko, composé de musiciens locaux, aura la lourde tâche d'animer la soirée d'ouverture et sera succédé par des artistes de renommée internationale tels que Vitalic, Selah Sue ou encore Dub inc. Au total, une centaine de concerts devraient avoir lieu à l'OM chaque année, dans des styles allant du rock au jazz en passant par le rap, la pop et l'électro.