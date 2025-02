Une passion adolescente inoubliable dans "Tu m’as volé mon étoile" de Jean Nainchrik: "Aussi somptueux que bouleversant"

Déjà, c'est un roman qui marque, qui raconte une passion intense entre Jean et Léo, deux ados qui vivent un amour que l'on n'oublie pas, en Italie. C'est un roman qui touche et qui ne laisse pas indifférent.

L'auteur de ce livre possède une plume absolument magnifique, remplie de poésie, et avec douceur et finesse, il parvient à nous plonger dans ces souvenirs qui sont indélébiles.

Ce livre, "Tu m'as volé mon étoile", propose une réflexion sur la mémoire et sur le temps depuis une lettre qui a plus de 60 ans et qui a été retrouvée et qui est le point de départ de ce livre.

C'est un roman qui questionne le passé et les amours disparus. Pour tout ça, et bien plus, je vous invite à lire ce livre, aussi somptueux que bouleversant.

