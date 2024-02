Une série sur "la légende vivante" Julio Iglesias en préparation chez Netflix

"Pour la première fois, cette légende vivante de la musique participera à la création d'une fiction", avance-t-on chez Netflix. Iglesias "racontera sa vie et son incroyable carrière musicale". Le chanteur est "l'un des cinq plus gros vendeurs de disques de l'histoire".

Le projet intéresse également les nombreux fans d'Iglesias à travers le monde, car le chanteur vit depuis longtemps complètement reclus dans les Caraïbes et n'accorde plus d'interviews. Depuis 2019, le Madrilène de naissance évite les apparitions publiques.

Julio Iglesias est considéré comme le chanteur hispanophone le plus populaire. Il a également chanté en anglais et dans de nombreuses autres langues. Il a vendu plus de 300 millions d'albums dans le monde et a reçu plus de 2.600 disques de platine et d'or.

L'octogénaire a travaillé avec de nombreuses légendes, telles que Frank Sinatra et Plácido Domingo, mais également avec Stevie Wonder, les Beach Boys, Diana Ross, Sting et bien d'autres. À Hollywood, il possède son étoile sur le Walk of Fame.