Une vente aux enchères consacrée à Hergé et Uderzo rapporte plus d'un million d'euros

Une vente aux enchères consacrée à Hergé et Albert Uderzo, deux des monstres sacrés de la bande dessinée franco-belge, a rapporté plus d'un million d'euros dimanche, a annoncé mardi la maison de ventes Million, associée pour l'occasion à Banque Dessinée.

La vente d'une collection exceptionnelle de 22 Tintin couleur à l'état neuf a rapporté plus de 158.000 euros, avec quelques records: "Le Crabe aux pinces d'or" de 1944 a été vendu 28.160 euros, "L'Île noire" de 1943 pour 18.560 euros et "Les 7 boules de cristal" pour 15.360 euros.

Parmi les lots proposés, un dessin d'Hergé intitulé "Le Dessinateur manipulé", publié dans le journal Tintin le 2 mars 1950, a trouvé acquéreur pour 105.300 euors. Une illustration couleur représentant Tintin et Milou se promenant en Écosse, dédicacée à la fille de Jacques Laudy, un des fondateurs du journal Tintin et ami d'Hergé, est partie pour 31.680 euros.

Deux albums de Tintin ("Objectif lune" et "On a marché sur la lune") dédicacés par Hergé et plusieurs astronautes ayant vraiment marchés sur la lune (Buzz Aldrin, Allan Bean, Fred Haise, Edgar Michell, Dave Scott, Charlie Duke et Gene Cernan) ont atteints respectivement les montants de 25.600 et 16.640 euros.

Un "Tintin au pays des Soviets" en édition originale de 1930, signé et numéroté par l'auteur, a été acquis pour 26.880 euros.

Une planche d'Uderzo provenant de l'album "Astérix en Corse" a été vendue 107.920 euros. Une autre planche, de l'épisode "Escadrille des cigognes" de Tanguy et Laverdure, est partie pour 35.640 euros. Ces deux planches ont été offertes par Albert Uderzo à l'un de ses collaborateurs.