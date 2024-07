Violences conjugales: trois ans de prison ferme pour le rappeur Moha La Squale

L'ex-star du rap Moha La Squale, 29 ans, a été condamné vendredi à Paris à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des violences conjugales envers six ex-compagnes, des faits qu'il a largement niés.

L'artiste aux cheveux longs, passé par le Cours Florent, et dont le premier album "Bendero" a été disque d'or en 2018, a été reconnu coupable de violences, séquestrations et menaces de mort à l'encontre des six plaignantes - qu'il a, pour certaines, qualifiées de "plan cul" pendant l'audience.