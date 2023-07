Yoann Frédéric prend les commandes des Francofolies, Charles Gardier à la programmation

Du 20 au 23 juillet prochain se déroulera la 28e édition des Francofolies de Spa, un événement à la tête duquel on retrouvera cette fois un nouveau directeur. Yoann Frédéric a en effet succédé à Jean Steffens et Charles Gardier, co-directeurs et co-fondateurs. Ce dernier s'est montré heureux de cette évolution, lors d'une conférence de presse mercredi.