Child Focus sensibilise 7.000 élèves à la sécurité sur internet

Quelque 7.000 élèves de cinquième et sixième primaire issus de 390 écoles vont participer jeudi à un atelier "Internet Safe & Fun", prodigué par Child Focus. Issues d'une collaboration avec les écoles et le secteur privé, ces actions de sensibilisation auront pour objectif d'apprendre aux élèves à utiliser internet de façon plus sûre, consciente et responsable.