En truquant les voix, l'IA invente des débats politiques et fait parler les morts

Pendant plusieurs jours, Emmanuel Macron mais aussi le général de Gaulle et Jacques Chirac ont répondu en direct aux questions des internautes sur la plateforme Twitch. Sauf que leurs voix et leurs mots étaient factices, générés grâce à l'IA par un vidéaste français.

Anis Ayari, ingénieur en intelligence artificielle et créateur de la chaîne Youtube de vulgarisation de l'informatique Defend Intelligence, est à l'origine de ce deepfake (ces hypertrucages de plus en plus réalistes) à visée parodique.