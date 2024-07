La medtech suisse SamanTree Medical s'installe à Liège

Noshaq et WE Life Sciences (Wallonie Entreprendre) sont montés récemment à bord du capital de la medtech suisse SamanTree Medical. Celle-ci, spécialisée dans les technologies médicales innovantes pour améliorer les résultats chirurgicaux, installera son siège social à Liège ainsi qu'une base opérationnelle. D'ici fin 2025, cela devrait représenter entre 10 et 15 emplois sur le sol belge.

SamanTree Medical a développé l'"Histolog Scanner", un dispositif qui permet l'imagerie haute résolution de tissus frais et non fixés en temps réel "permettant aux pathologistes et aux chirurgiens d'effectuer une évaluation peropératoire des tissus réséqués bien plus rapidement que les techniques conventionnelles".

Au cours d'un tour de financement qui a permis de lever 12,5 millions d'euros, Noshaq et WE Life Sciences sont entrés au capital. "En parallèle de ce tour de financement, SamanTree Medical établira son siège social et une base opérationnelle en Wallonie, tandis que les opérations de R&D resteront à Lausanne", précise-t-on. Si le nouveau site sera liégeois, on ignore encore son emplacement précis, différents endroits étant en option. Au niveau de l'emploi, cela devrait représenter entre 10 et 15 nouveaux jobs d'ici la fin 2025.