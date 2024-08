La Turquie bloque l'accès à la plateforme de jeux vidéo en ligne Roblox

Lancé en 2005 mais popularisé lors de la décennie suivante, Roblox est une plateforme destinée aux enfants et adolescents, permettant la création de mondes virtuels et de jeux vidéo. Le site, gratuit mais proposant également l'achat d'une monnaie virtuelle pour débloquer des options supplémentaires, a été accusé à de multiples reprises de profiter du travail de création des mineurs ou encore de ne pas proposer de modération suffisante face au harcèlement en ligne et aux agressions. Roblox compte aujourd'hui plus de 79 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et est aujourd'hui coté à Wall Street.

Selon la Turquie, cette plateforme expose les mineurs à un risque de maltraitance, sans toutefois donner plus de détails.

"Comme l'exige notre constitution, l'État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos enfants. L'utilisation de la technologie à des fins négatives ne peut être acceptée", a déclaré le ministre turc de la Justice.