Les influenceurs Squeezie, Gotaga et Brawks lancent leur équipe d'esport

Les stars de Youtube et de Twitch Squeezie, Gotaga et Brawks ont annoncé officiellement vendredi le lancement de leur propre structure d'esport, intitulée "Gentlemates".

Corentin "Gotaga" Hussein et Kevin Georges, alias "Brawks" sont eux d'anciens gamers professionnels et se sont fait connaître sur le jeu vidéo Call of Duty.

Ces deux derniers se sont déjà illustrés dans l'esport en participant à la création en 2013 de Vitality, devenu depuis le principal club d'esport en France et l'un des plus importants en Europe.

"On s'est séparés de Vitality d'un commun accord et quelques années plus tard, on est là à monter notre petite structure", a déclaré Gotaga sur Twitch.

"C'était un rêve", a ajouté Brawks. "Pouvoir faire en sorte que des jeunes comme moi puissent vivre leur rêve, les encadrer et passer le flambeau à des jeunes qui ont envie de vivre de leur passion."