L'ex-patronne de YouTube Susan Wojcicki est morte d'un cancer à l'âge de 56 ans

Son mari Dennis Troper, a écrit sur Facebook qu'elle vivait avec un cancer du poumon depuis deux ans. "Ma femme bien-aimée depuis 26 ans et mère de nos cinq enfants nous a quitté aujourd'hui", a-t-il écrit.

Susan Wojcicki travaillait chez Intel lorsque ses amis Sergey Brin et Larry Page ont fondé Google dans le garage de sa maison de Menlo Park, en Californie, en 1998. Un an plus tard, elle a rejoint l'entreprise en tant que seizième employée et première directrice du marketing.

"Il est difficile d'imaginer le monde sans elle", a écrit Sundar Pichai, PDG de Google, sur le réseau social X.

Nommée PDG de YouTube en 2014, Susan Wojcicki a introduit de nouvelles formes de publicité et contribué à sa croissance en lançant un service de télévision en continu alors que les téléspectateurs se tournaient de plus en plus vers Internet pour des émissions et des films.