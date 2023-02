L'Italie victime d'une importante cyberattaque, des milliers de serveurs compromis

L'attaque de piratage a été faite par ransomwares, ces logiciels malveillants qui bloquent l'accès aux données d'un ordinateur et incitent la victime à payer une rançon pour obtenir la clé de déchiffrement et ainsi les libérer.

Des dizaines d'organisations italiennes ont probablement été touchées et beaucoup d'autres ont été avisées de prendre des mesures pour éviter de se retrouver paralysées dans leurs systèmes, a indiqué l'Ansa.

"L'attaque renforce notre conviction qu'il est essentiel de garantir le plus haut niveau de sécurité informatique", a déclaré le ministre des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso.

De son côté, l'Agence nationale italienne de la cybersécurité (ACN), citée par l'Ansa, a mis en garde contre une attaque par rançongiciel de serveur à l'échelle mondiale.