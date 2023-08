TikTok adapte sa politique aux exigences de l'UE

Le réseau social appartenant à l'entreprise chinoise ByteDance a également annoncé qu'il serait désormais plus facile pour les utilisateurs européens de signaler des contenus illicites. Les moins de 17 ans ne verront, eux, plus de publicités à partir de maintenant.

Le nouveau règlement européen sur les services numériques, le "Digital Services Act" (DSA), a pour but de mieux protéger la vie privée des utilisateurs et d'assurer une meilleure protection contre la désinformation, la publicité et les contenus préjudiciables. Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, avait donné à l'entreprise chinoise jusqu'au mois de septembre pour ajuster sa politique. Le mois dernier, il avait réprimandé TikTok, l'invitant à "accélérer" son travail pour respecter les nouvelles règles de l'Union européenne contre la désinformation et la haine en ligne à partir de fin août.

Grâce à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, TikTok est rapidement devenu très populaire auprès des jeunes et compte aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs. En Europe, la plateforme est cependant considérée avec méfiance car l'application appartient à une entreprise chinoise. ByteDance a toutefois toujours affirmé qu'elle n'était pas sous le contrôle du pouvoir de Pékin.

Des entreprises telles qu'Amazon, Apple, Google, X (anciennement Twitter) et Wikipedia doivent également se conformer aux règles du DSA d'ici au mois de septembre.