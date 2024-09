"I Love Science" met la culture scientifique à l'honneur à Tour et Taxis

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, le site de Tour et Taxis à Bruxelles accueillera à nouveau le festival "I Love science", une plongée dans le monde des sciences pour les amateurs et amatrices de tous âges, annonce visit.Brussels mercredi dans un communiqué. De nombreuses organisations et institutions y proposeront des expériences et ateliers entièrement gratuits.